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Станцию питьевой воды и газовые тепловые станции строят в Астане

12 Декабря 2022, 03:00
Станцию питьевой воды и газовые тепловые станции строят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким города Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом строительства газовых тепловых станций, станции питьевой воды и ТЭЦ-3. О проводимой работе аким рассказал на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Комфортное проживание в городе зависит от работы систем жизнеобеспечения. Учитывая ежегодный рост населения, в городе необходимо не только поддерживать работоспособность действующих объектов жизнеобеспечения, но и строить новые», - отметил Женис Касымбек.

Во время объезда он ознакомился с ходом строительства ранее начатых объектов. Это газовые тепловые станции, станция питьевой воды (НФС-3), ТЭЦ-3.

«Две газовые тепловые станции («Туран», «Юго-Восток») планируется запустить уже со следующего отопительного сезона (2023 год). Они позволят значительно увеличить объем теплоснабжения, охватить теплом будущие районы застроек. Мощность новых газовых тепловых станций превысит мощность ТЭЦ-3. К примеру, газовая тепловая станция «Туран» будет отапливать до 8 млн квадратных метров жилья.

Что касается ТЭЦ-3, то вы знаете, что необходимый городу объект долгострой. Поставили задачу запустить работу ТЭЦ-3 в 2023 году. Мощность - 3,5-4 млн квадратных метров жилья.

Также необходимо обеспечить город дополнительным объемом питьевой воды. Полный запуск работы станции питьевой воды (НФС-3) планируется также уже в следующем году. Мощность НФС-3 - более 100 кубометров воды в сутки.

В будущем мощности и этих новых объектов жизнеобеспечения города также будет недостаточно. Поэтому в проект Генплана развития Астаны до 2035 года также вносятся строительство дополнительных станций питьевой воды, тепловых станций», - написал аким столицы.


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