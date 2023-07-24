Станции для пересадки с личного транспорта на общественный построят на ведущих в Астану дорогах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На всех магистралях, ведущих в Астану из Караганды, Павлодара, Кокшетау, Костаная, села Коргалжын будут построены станции пересадки с личного транспорта на общественный, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Транспортно-пересадочные узлы формируются на базе узлов взаимодействия внешних и пригородных аэропортов, железнодорожных вокзалов и автовокзалов с высокоскоростным городским железнодорожным транспортом (ЛРТ, железная дорога, трамвай). В генплане Астаны они именуются «бизнес-центрами». К этим бизнес-центрам относятся автобусные остановки, автостоянки, велостанции, станции для электромобилей. Генеральным планом для города определены 9 основных транспортно-пересадочных пунктов в Караганде, Павлодаре, Кокшетау, Костанае, селе Коргалжын и на всех въездах на основные магистрали в южном направлении, а также в международном аэропорту и на двух действующих железнодорожных станциях «Астана» и «Нурлыжол», - отвечая на запрос редакции, сообщил заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, земельных отношений города Астаны Аян Смагулов.

По его словам, на первых порах планируется прямое размещение развязок по внутригородскому кольцевому контуру под названием «К-3». Позже этот план был пересмотрен и было решено, что он будет включать в себя все основные дороги в город.

Ранее заместитель руководителя управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Астаны Аян Смагулов, отвечая на запрос редакции, заявил, что границы столицы не изменятся.

Также он рассказал о том, как будут регулировать миграцию из регионов в Астану.