Долг США перед ООН почти четыре миллиарда долларов

На прошлой неделе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что всемирная организация столкнется с «неизбежным финансовым крахом», если не будут пересмотрены ее финансовые правила или, если все 193 страны-участницы не выплатят свои взносы.

Задолженность США по регулярному операционному бюджету организации составляет 2,19 млрд долларов, в том числе 767 млн долларов за этот год. Кроме того, США должны 1,8 млрд долларов по отдельному бюджету на миротворческие операции ООН, и эта сумма также будет расти.

Представительство США при ООН подтвердило, что администрация Трампа планирует в течение нескольких недель внести значительную часть задолженности, при этом окончательная сумма еще не определена.

На прошлой неделе в письме государствам – членам ООН Гутерриш сообщил, что к июлю могут закончиться средства регулярного операционного бюджета, что существенно повлияет на работу организации.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп считает, что ООН не соответствует своему потенциалу. Его администрация в 2025 году вышла из ряда структур организаций, в том числе из Всемирной организации здравоохранения и культурного агентства ЮНЕСКО, а также прекратила финансирование десятков других.