Стало известно, сколько пенсионных накоплений изъяли казахстанцы за пять с половиной лет

За последние пять с половиной лет из пенсионных накоплений вкладчиков ЕНПФ было изъято более 5,8 трлн тенге на жилье и лечение, передает Kazinform.

По данным ЕНПФ, наиболее значительные изъятия произведены в 2021 году — порядка 2,6 трлн тенге. В 2022–2023 годах наблюдалось снижение, но в последние годы объем изъятий вырос и в 2025 году превысил 1 трлн тенге.

Также Глава государства подчеркивал, что главная цель пенсионной системы — пенсионное обеспечение, и «наша цель — не раздать все накопления сейчас, оставив людей без достойной пенсии в старости».

— Все эти годы суммы изъятий значительно превышали суммы, направленные на решение прямой задачи — пенсионное обеспечение граждан. Кроме того, в отдельные годы изъятия превышали поступающие взносы. Также изъятие накоплений из процесса инвестирования ведет к росту неполученного на них инвестиционного дохода. В долгосрочном периоде это приведет к существенному снижению накоплений в пенсионном возрасте, — отметили в ЕНПФ.

Как отметили в ЕНПФ, в Казахстане доля накопленного инвестиционного дохода в пенсионных сбережениях вкладчиков растет и сейчас составляет порядка 40%, а в международной практике, как правило, превышает 80%.

В развитых странах пенсионные активы являются источником инвестиций и устойчивого роста экономики. В передовых странах накопленные пенсионные активы превышают 100% ВВП, в Казахстане сейчас пенсионные активы пока составляют около 16% ВВП.

В мировой практике накопительная пенсионная система в первую очередь ориентирована на обеспечение будущих пенсионных выплат, поэтому важно сохранять пенсионные сбережения и обеспечивать их рост за счёт долгосрочного инвестирования как в Казахстане, так и на международных рынках.

Как повышение порогов досрочного изъятия пенсионных накоплений может отразиться на рынке жилья — читайте здесь.