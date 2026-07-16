Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на рынке в Астане

О состоянии пострадавших в результате взрыва газового баллона на рынке в Астане рассказали в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным ведомства, в результате происшествия пострадали четыре человека.

— Двое пострадавших госпитализированы в многопрофильную городскую больницу № 1, один пациент после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу № 2, — сообщили в управлении.

Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Байконыр на территории рынка по улице Ш. Жиенкулова произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении, где готовили тандырную самсу.

По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров.