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    Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве на рынке в Астане

    О состоянии пострадавших в результате взрыва газового баллона на рынке в Астане рассказали в управлении общественного здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    больница
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    По данным ведомства, в результате происшествия пострадали четыре человека.

    — Двое пострадавших госпитализированы в многопрофильную городскую больницу № 1, один пациент после оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. Еще один пострадавший госпитализирован в многопрофильную городскую детскую больницу № 2, — сообщили в управлении.

    Отмечается, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    Ранее сообщалось, что в столичном районе Байконыр на территории рынка по улице Ш. Жиенкулова произошел хлопок газовоздушной смеси в помещении, где готовили тандырную самсу.

    По предварительным данным, причиной происшествия стала разгерметизация композитного газового баллона объемом 50 литров.

    Газовый баллон Астана Больницы Происшествия Взрыв
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор