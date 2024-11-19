Стало известно о состоянии военных, пострадавших при падении вертолета в Актюбинской области

— Пострадавшие при жесткой посадке вертолета командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов выписаны с улучшением для дальнейшего амбулаторного наблюдения, — говорится в сообщении управления.

Напомним, 9 ноября в районе села Сарыжар Марктукского района произошла «жесткая посадка» вертолета МИ-8, на борту которого находились три человека. Один из них погиб.

В МВД РК сообщили, что по факту авиационного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело.

Заместитель министра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал крушение вертолета МИ-8 в Актюбинской области. По его словам, по данному факту начата служебная проверка. Основной версией пока является техническая неисправность вертолета.