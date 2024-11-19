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    16:51, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Стало известно о состоянии военных, пострадавших при падении вертолета в Актюбинской области

    Информацию о состоянии пострадавших военнослужащих представили в управлении здравоохранения Актюбинской области, передает Kazinform.

    больница
    Фото: pexels.com

    — Пострадавшие при жесткой посадке вертолета командир авиационной эскадрильи Военного института СВО майор Бибарыс Ибраев и старший летчик-инструктор учебно-тренировочного авиационного центра Военного института СВО старший лейтенант Рустем Нигметов выписаны с улучшением для дальнейшего амбулаторного наблюдения, — говорится в сообщении управления.

    Напомним, 9 ноября в районе села Сарыжар Марктукского района произошла «жесткая посадка» вертолета МИ-8, на борту которого находились три человека. Один из них погиб

    В МВД РК сообщили, что по факту авиационного происшествия в Актюбинской области возбуждено уголовное дело. 

    Заместитель министра обороны РК Шайх-Хасан Жазыкбаев прокомментировал крушение вертолета МИ-8 в Актюбинской области. По его словам, по данному факту начата служебная проверка. Основной версией пока является техническая неисправность вертолета. 

    Теги:
    Армия Казахстан Регионы Вертолет Вооруженные силы Минобороны РК Крушение вертолета Происшествия Актюбинская область Уголовное дело
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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