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    17:03, 22 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Стало известно о состоянии сбитых школьников в Алматинской области

    Больница

    В управлении здравоохранения Алматинской области прокомментировали состояние пострадавших школьников, сбитых 15-летним подростком в селе Нарынкол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления, 21 сентября в центральную районную больницу Райымбекского района из села Нарынкол доставлены 6 учащихся, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

    «В настоящее время трое детей проходят лечение в реанимационном отделении больницы. Состояние стабильно тяжелые. 22 сентября двое детей переведены в Алматинскую областную детскую клиническую больницу. Один ребенок был направлен на амбулаторное лечение после прохождения медицинского обследования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Ранее сообщалось, что в селе Нарынкол Алматинской области 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей. Видео с места происшествия распространяется в Сети.

    Теги:
    Алматинская область Происшествия ДТП
    Автор
    Еламан Турысбеков
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