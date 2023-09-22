Стало известно о состоянии сбитых школьников в Алматинской области

В управлении здравоохранения Алматинской области прокомментировали состояние пострадавших школьников, сбитых 15-летним подростком в селе Нарынкол, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления, 21 сентября в центральную районную больницу Райымбекского района из села Нарынкол доставлены 6 учащихся, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии.

«В настоящее время трое детей проходят лечение в реанимационном отделении больницы. Состояние стабильно тяжелые. 22 сентября двое детей переведены в Алматинскую областную детскую клиническую больницу. Один ребенок был направлен на амбулаторное лечение после прохождения медицинского обследования», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что в селе Нарынкол Алматинской области 15-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Subaru, сбил шестерых детей. Видео с места происшествия распространяется в Сети.