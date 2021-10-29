Стало известно о состоянии раненых школьников в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы прокомментировали состояние раненых школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«27 октября в Детскую городскую клиническую больницу №2 с ножевыми ранениями доставлены двое несовершеннолетних в возрасте 15 лет. По словам близких родственников, травму они получили во время драки со сверстниками. У одного пострадавшего колото-резанная рана переднебоковой брюшной стенки, проникающее ранение брюшной полости, внутрибрюшинное кровотечение, травматический шок. Состояние пациента тяжелое, нестабильное. У второго пострадавшего колото-резанная рана переднебоковой брюшной стенки слева. Состояние стабильное, переведен в профильное отделение», - сообщили в УОЗ.

Ранее сообщалось , что конфликт произошел между подростками в Алматы, в результате которого двое из участников получили ножевые ранения. Подозреваемый установлен и задержан. Факт зарегистрирован отделом полиции при УП Алатауского района.