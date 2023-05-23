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Стало известно о состоянии отравившихся школьников в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
23 Мая 2023, 13:56
Стало известно о состоянии отравившихся школьников в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Состояние 10 школьников, отравившихся едой в Алматинской области, улучшилось, они вернулись домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным акимата Алматинской области, все 10 школьников вернулись домой 22 мая.

«В связи с улучшением здоровья детей и по желанию родителей, детей выписали в дома и взяли на амбулаторное наблюдение по постоянному адресу», - сообщила заместитель директора по охране матери и ребенка по Енбекшиказахскому району Алия Омарбекова.

Как сообщалось ранее, 19 мая бригадой скорой медпомощи в фильтр приемного отделения Енбекшиказахской многопрофильной межрайонной больницы были доставлены 10 пациентов из средней школы села Байтерек с предварительным диагнозом: «Бактериальное пищевое отравление неуточненное». Все они - учащиеся пятого класса.


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