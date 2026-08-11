Стало известно, где будут жить спортсмены Казахстана во время Олимпиады-2030

По информации оргкомитета, участников Олимпиады-2030 в Альпах распределят по четырем олимпийским деревням. И если о трех уже было известно ранее, но месторасположение четвертой оставалось под вопросом.

Так, спортсмены, выступающие в лыжных видах спорта и других снежных дисциплинах будут расселены Сен-Жан-де-Сикст в Верхней Савойе, Бозеле в Савойе и Бриансоне в Верхних Альпах. Что касается 1500 участников Олимпиады-2030 в ледовых (коньковых) дисциплинах, то оргкомитет принял новое решение о том, что их разместят в Уллен-Пьер-Бенит во время соревнований.

Уллен-Пьер-Бенит или Ла-Соле — это район, расположенный на окраине Лиона, города, который в итоге заменил Ниццу в качестве места проведения ледовых видов спорта из-за политических споров. Он имеет удобный доступ к метро и связан с основными транспортными магистралями. Хотя район Ла-Соле еще находится на стадии развития, он уже запланирован под городскую реконструкцию: в его планах строительство студенческих общежитий, коворкингов, семейного жилья, магазинов и предприятий сферы услуг.

Это означает, что олимпийская деревня получит вторую жизнь после Игр. Строительство планируется завершить к сентябрю 2029 года.

— Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2030 года представляют собой историческую возможность для Уллен-Пьер-Бените. Это не самоцель, а мощный катализатор проекта, который мы разрабатываем уже более десяти лет для Ла-Соле. Они позволят нам двигаться быстрее, не меняя курса. Наш проект существовал до Игр и будет продолжаться после них, — сказал мэр Жером Морож.

Проект Уллен-Пьер-Бените был единогласно одобрен членами Генеральной ассамблеи организационного комитета французских Альп 2030, включая Эдгара Гроспирона и Мишеля Барнье, а также министром спорта Мариной Феррари и президентом Национального олимпийского и спортивного комитета Франции Амели Удеа-Кастера. Комитет отметил, что это было «лучшее предложение» среди всех вариантов, отвечающее различным целям городского развития, экологического перехода и привлекательности мегаполиса.

— Наша цель — превратить это глобальное событие в долгосрочное наследие для жителей, создав оживленный, привлекательный район, полностью ориентированный на будущее, — добавил мэр.

Расположенный прямо через реку Рону, Уллен-Пьер-Бенит связан общественным транспортом с олимпийскими объектами Лиона: залом имени Тони Гарнье, выставочным парком и ареной LDLC.

Столица региона Овернь-Рона-Альпы официально приняла соревнования по ледовым видам спорта в закрытых помещениях в июне и планирует провести в своем кластере соревнования по керлингу, фигурному катанию, хоккею с шайбой и шорт-треку.

Ранее стало известно, что соревнования по конькобежному спорту в рамках Олимпиады-2030 пройдут не во Франции, а в Нидерландах.