Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Стали известны все участники финала песенного конкурса «Евровидение-2022»
13 Мая 2022 20:19

Стали известны все участники финала песенного конкурса «Евровидение-2022»

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Второй полуфинал конкурса «Евровидение-2022» завершился вечером 12 мая в Турине, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Deutsche Welle.

Во втором полуфинале 18 участников разыграли последние 10 путевок в финал «Евровидения». Финалистами стали: Шелдон Райли (Австралия), Надир Рустамли (Азербайджан), Джереми Макизе (Бельгия), Охман (Польша), WRS (Румыния), Konstrakta (Сербия), The Rasmus (Финляндия), We are domi (Чехия), Корнелия Якобс (Швеция), Стефан (Эстония).

Первый полуфинал песенного конкурса проходил 10 мая, тогда в финал прошли: главный фаворит нынешнего «Евровидения» украинская группа Kalush Orchestra, Роза Линн из Армении, Моника Лю из Литвы, Аманда Георгиади Тенфьорд от Греции, молдавский коллектив Zdob si Zdub & Advahov Brothers.

Без квалификации в финале выступят Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция - пять крупнейших доноров Европейского вещательного союза.

Прямую трансляцию можно посмотреть на официальном сайте «Евровидения» в субботу 14 мая в 21:00 по общеевропейскому времени.

Проголосовать за свою любимую песню зрители смогут через официальное приложение «Евровидения». О том, как это сделать проинформируют во время шоу.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Первое изображение черной дыры в центре Млечного Пути показали астрономы
Нацбанк предупредил казахстанцев о мошеннических сайтах и приложениях
Штамм стелс-омикрон выявили в Казахстане
Умер президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян
Старая фотография оживет на сцене «Астана Опера»
Почти 1200 пациентов лечатся от наркозависимости в столичном медцентре
Замглавы горздрава Алматы уволят в течение недели за скандальное видео
Около 18 тонн рыбы изъяли у браконьеров в Атырауской области
Популярное
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Льготное автокредитование в Казахстане начнется 16 мая
Бой Жанибека Алимханулы за титул чемпиона мира покажет казахстанский телеканал
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Медколледжи Актау подготовят в этом году 325 медсестер
Более 16 млрд тенге потратят на дороги в Жамбылской области
Медицинских сестер наградили в Акмолинской области
Более 300 выпускников претендуют на знак Алтын белгі в Карагандинской области
Лучшего палуана выбирали среди педагогов в Жанаозене
Трое непривитых шымкентцев получили уведомление об успешной вакцинации
Нарушения выявили в частной школе Алматы в ходе проверки
Ротацию директоров проведут в 46 школах Мангистау
Сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Казахстане 14-16 мая
Архив