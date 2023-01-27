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Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе

27 Января 2023, 22:25
Стали известны сроки строительства ГРЭС-3 в Экибастузе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализация важнейших проектов в энергетике стала предметом обсуждения на совещании в Алматы, которое состоялось в ходе рабочей поездки председателя правления «Самрук-Қазына» Алмасадама Саткалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщил глава АО «Самрук-Энерго» Серик Тютебаев, ключевые инфраструктурные проекты в энергетике страны реализуются в Экибастузском и Алматинском энергокомплексах.

По словам руководителя фонда, энергетика является ключевым фактором для развития экономики страны, и без наличия свободных энергетических мощностей Казахстан не сможет развивать ни индустрию, ни другие важные секторы экономики, сообщили в пресс-службе АО «Самрук-Энерго».

Так, в Экибастузе планируют восстановление энергоблока №1 на ГРЭС-1 с установкой новых электрофильтров. Проект увеличит мощность станции до проектных 4000 МВт. Завершение строительно-монтажных работ и ввод блока в эксплуатацию планируются в декабре 2023 года.

Еще один проект предусматривает расширение и реконструкцию Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока №3. Строительство нового энергоблока позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечит производство дополнительных 4,8 млрд кВтч/год. Срок реализации до 2026 года. А в 2027 году на станции планируют установить энергоблок № 4. Проект позволит увеличить мощность станции еще на 636 МВт. Далее в планах строительство 5 и 6 энергоблоков.

Кроме того, на 2028-2029 годы запланировано строительство Экибастузской ГРЭС-3. На новой станции с повышенными параметрами до 1200 МВт будут применены новейшие технологии для снижения загрязняющих выбросов в окружающую среду.


Фото: pavlodarnews.kz

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