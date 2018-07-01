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Стали известны соперники «Кайрата» и «Тобола» в Лиге Европы

24 Июля 2018 01:05 148
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Стали известны соперники «Кайрата» и «Тобола» в Лиге Европы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги Европы, передает СИА «SPORTINFORM».

Победитель противостояния между «Кайратом» и голландским «АЗ Алкмар» сыграет с чешской «Сигмой». Матчи третьего квалификационного раунда ЛЕ пройдут 9 и 16 августа.

Победитель противостояния между «Тоболом» и армянским «Пюником» сыграет с победителем пары «Маккаби» Тель- Авив (Израиль) - «Раднички» (Сербия). Матчи третьего квалификационного раунда ЛЕ пройдут 9 и 16 августа.

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Ключевые слова: Спорт,
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