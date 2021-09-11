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    18:07, 10 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стали известны результаты ПЦР-тестов прибывших из Афганистана кандасов

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прибывшие вчера из Афганистана в Казахстан соотечественники прошли обследование на коронавирус, результаты ПЦР-тестов дали отрицательный результат. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР-анализы. Все результаты отрицательные», - сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов.

    Ранее сообщалось, что 9 сентября из Афганистана по поручению Главы государства успешно эвакуирована группа людей казахской национальности – қандастар. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН. Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан».

    В Министерстве иностранных дел РК отметили, что прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Соотечественники Афганистан Алматы
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