Стали известны результаты ПЦР-тестов прибывших из Афганистана кандасов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Прибывшие вчера из Афганистана в Казахстан соотечественники прошли обследование на коронавирус, результаты ПЦР-тестов дали отрицательный результат. Об этом сообщили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Из 40 прибывших отобраны у 36 взрослых человек ПЦР-анализы. Все результаты отрицательные», - сообщил заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Садвакас Байгабулов.

Ранее сообщалось, что 9 сентября из Афганистана по поручению Главы государства успешно эвакуирована группа людей казахской национальности – қандастар. В Алматы спецрейсом из Кабула прибыли 35 кандасов, четыре гражданина Казахстана и один сотрудник ООН. Организация эвакуационного рейса была осуществлена в координации с движением «Талибан».

В Министерстве иностранных дел РК отметили, что прибывшие пассажиры будут временно изолированы для прохождения карантинных процедур.