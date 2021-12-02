Стали известны победители второго чемпионата по робототехнике среди вузов
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы завершился II республиканский чемпионат по робототехнике среди вузов «ETU Robocon 2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Мероприятие было приурочено ко Дню Первого Президента РК и 30-летию Независимости и реализовалось в рамках развития программ «Цифровой Казахстан» и «Рухани жаңғыру».
В этом году в «ETU Robocon 2021» принимали участие 13 студенческих команд из Нур-Султана, Алматы, Кызылорды, Павлодара, Усть-Каменогорска и Алматинской области.
В итоге победителями и призерами чемпионата стали следующие вузы:
I место - Университет имени Сулейман Демирель (Алматинская область);
II место - Казахстанско-Американский свободный университет (Усть-Каменогорск);
III место - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби (Алматы).
Все призеры награждены ценными призами в виде 3D-принтера, квадрокоптера, ноутбука, а также скидками и грантами на обучение в Евразийском технологическом университете.
Отметим, до начала чемпионата юные конструкторы на базе своих вузов при помощи менторов собрали по два робота: автоматизированного и управляемого. На это у них ушло от шести до восьми месяцев. Задача первого робота – отправить «ракету» на импровизированную планету, а второй должен был двигаться по определенной траектории и загружать шарики в лунку.
Все роботы были собраны «с нуля», причем из подручных средств – картона, пластика, металла, батареек, веревок и прочего. Главным условием было, чтобы устройство работало на платформе Arduino. Это небольшая плата с собственным процессором и памятью. В процессор загружается написанная заранее программа со всеми нужными параметрами, через которую происходит управление роботом.
Соревнование роботов организовали Фонд Нурсултана Назарбаева при поддержке акимата Алматы, Министерства образования и науки РК.
Напомним, первый республиканский чемпионат по робототехнике среди вузов проводился в 2019 году в Алматы.
Цель проекта - получение молодыми талантливыми казахстанцами современных знаний и навыков для дальнейшей реализации потенциала в области новых технологий и робототехники, будь то создание стартапов, разработка инновационных решений, программирование, инженерия.
Чемпионат «ETU Robocon 2021» – это соревнование между студенческими командами по робототехнике на базе платформы Arduino. Он дает возможность молодым ученым создавать роботов «с нуля», начиная с конструкции и механики, затем электроники и заканчивая написанием программы интеллекта робота. Таким образом, каждый участник чемпионата — это уже готовый молодой специалист, пригодный на должность младшего лаборанта в любой научный институт, занимающийся наукой в сферах ИТ, электроники и робототехники.
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