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Стали известны победители конкурса «Алматы - золотая колыбель Независимости»

13 Декабря 2021 17:23
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Стали известны победители конкурса «Алматы - золотая колыбель Независимости»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев встретился с членами Союза писателей Казахстана и подвел итоги конкурса «Алматы - золотая колыбель Независимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В пресс-службе акимата сообщили, что в данном конкурсе наряду с мэтрами приняли участие молодые поэты и писатели. Творческие работы были представлены в четырех жанрах: поэзия, проза, детская литература, драматургия.

Победителями признаны Асхат Омирбаев за рассказ «Папа, давай вернемся на Родину!», Турысбек Саукетаев за новеллу «Көкшулан», Думан Рамазан за историческую драму «Үкім», Патигуль Махсатова за цикл стихов на казахском языке.

Сегодня в составе Союза писателей Казахстана 820 членов, из которых 400 проживают в Алматы. По традиции, заложенной в конце 2019 года, алматинские поэты и писатели (все 400) стали обладателями грантов акима Алматы.

По поручению акима в прошлом году были выделены средства для издания работ 30 авторов. Поддержан труд как молодых писателей, так и классиков казахской литературы. В текущем году издаются книги более ста признанных мастеров и молодых творцов. Презентации книг состоятся в библиотеках города.

«Поддержка писательского сообщества продолжится. Вы являетесь свидетелями исторических событий, пропуская их через сердце, доносите до читателя. В юбилейный год Независимости желаю вам крепкого здоровья и вдохновения!», - сказал Б. Сагинтаев в завершение встречи.


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#Алматы   #Культура   #Акимат   #Общество   #30 лет Независимости   #Бакытжан Сагинтаев  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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