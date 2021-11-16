Стали известны победительницы конкурса «Мисс Казахстан-2021»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы состоялся финал конкурса «Мисс Казахстан-2021», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заветный титул впервые разделили три участницы. Так, право представить Казахстан на «Мисс Земля» получила 20-летняя Анна Глубоковская из Караганды, на «Мисс Вселенная» - 21-летняя Айдана Ахантаева из Нур-Султана, на «Мисс мира» - 23-летняя актюбинка Назерке Карманова.

Титул вице-мисс Казахстан-2021 удостоилась «Мисс Спорт» Данагуль Карабай из Павлодара.

Ленты и короны победительницам вручили победительница конкурса «Мисс Казахстан-2019» Мадина Батык и председатель жюри Марат Бисенгалиев.

В этом году на корону «Мисс Казахстан» претендовали 28 участниц. Среди них титулованные победительницы из регионов, а также четыре обладательницы титулов: «Мисс Талант», «Мисс Спорт», «Мисс Милосердие» и «Мисс Fashion».

Во время финального шоу конкурсантки дефилировали в нарядах отечественного дома моды ARUNAZ и платьях голливудского бренда Sherri Hill. Кроме традиционных выходов в национальных, вечерних нарядах, вниманию зрителей представлено шоу талантов.

В финале был определен топ-15: члены жюри выбрали 13 финалисток, одна участница – победившая в ходе интернет-голосования на официальном сайте missqazaqstan.kz, еще одна финалистка – победительница конкурса талантов.

Для обеспечения прозрачности проводимого конкурса жюри выбрали топ-5, которые попали в гранд-финал и рассказали о себе. Победительницу из пяти гранд-финалисток выбрали уже казахстанцы путем голосования на сайте, которое стартовало во время прямого эфира.

Победительница «Мисс Казахстан» получит денежный приз, многочисленные рекламные контракты с люксовыми брендами. Кроме того, гранд-финалисток в честь 25-летия конкурса ждут уникальные призы.

В состав жюри республиканского конкурса вошли певица Мадина Садвакасова, актер Тауекел Мусилим, стилист и основатель Kazakhstan fashion week Алексей Чжен, «Мисс Казахстан 2013» и телеведущая Айдай Исаева, «Миссис Казахстан», публицист Виктория Моминбаева, общественный деятель Совет Сеитов, директор «Мисс Казахстан» Алена Кырбасова, руководитель Effective Media Liaison Сункар Карабалин и председатель жюри - всемирно известный скрипач-виртуоз, дирижер Марат Бисенгалиев.

Отметим, конкурс «Мисс Казахстан-2020» был отменен из-за коронавируса.