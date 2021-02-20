НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны обладатели wild card турнира «Forte Challenger 100». Об этом сообщили в пресс-службе Федерации тенниса Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В основную сетку турнира организаторы предоставили wild card казахстанцам: Денису Евсееву и полуфиналисту молодёжного US Open Тимофею Скатову.

Еще два перспективных казахстанских игрока Достанбек Ташбулатов и Григорий Ломакин получили wild card в квалификацию.

20-летний Ташбулатов является воспитанником академии Team Kazakhstan. В конце 2017 года юный теннисист проявил себя на неофициальном чемпионате мира для игроков до 18 лет. Достанбек, дойдя до финала турнира Orange Bowl, обеспечил себе участие в основной сетке юниорского турнира Большого шлема – Australian open, но травма не позволила ему сыграть в Австралии.

Отметим, что с 21 по 28 февраля и с 28 февраля по 7 марта 2021 года в Нур-Султане пройдут международные турниры по теннису серии ATP Challenger Tour. Общий призовой фонд турниров 260 400 долларов США.