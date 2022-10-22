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    09:10, 22 Октябрь 2022 | GMT +6

    Стали известны обладатели госпремии в области литературы и искусства имени Абая

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава государства подписал Указ о присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая

    Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:

    1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая:

    1) Жайлыбай Ғалым, поэту – за сборник стихов и поэм «Ай таңбалы арғымақ»;

    2) Жақыпбай Нұрқанат, режиссеру – за мюзикл «Жібек»;

    3) Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певцу – за концерт «Жүрегім нені сезесің?»;

    4) Саукетаеву Туруспеку, писателю – за роман «Желқайық»;

    5) Сегізбай Кәдірбек, писателю – за роман «Тағдыр толқыны»;

    6) Смагулову Сембигали Абзалбековичу, скульптору – за скульптурную композицию «Үш арыс»;

    7) Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитору – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев «Тәтті мұң».

    2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.

    Президент

    Республики Казахстан К. Токаев

    Астана, Акорда, 20 октября 2022 года

    № 1050


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