Стали известны обладатели госпремии в области литературы и искусства имени Абая
О присуждении Государственной премии Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая
Рассмотрев рекомендации Комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан в области литературы и искусства имени Абая, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить Государственную премию Республики Казахстан 2022 года в области литературы и искусства имени Абая:
1) Жайлыбай Ғалым, поэту – за сборник стихов и поэм «Ай таңбалы арғымақ»;
2) Жақыпбай Нұрқанат, режиссеру – за мюзикл «Жібек»;
3) Мыржықбай Кенжеғали Тұрсынбекұлы, певцу – за концерт «Жүрегім нені сезесің?»;
4) Саукетаеву Туруспеку, писателю – за роман «Желқайық»;
5) Сегізбай Кәдірбек, писателю – за роман «Тағдыр толқыны»;
6) Смагулову Сембигали Абзалбековичу, скульптору – за скульптурную композицию «Үш арыс»;
7) Тұрысбек Секен Кәрімұлы, композитору – за сборник стихов, клавир, партитур песен и кюев «Тәтті мұң».
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его официального опубликования.
Президент
Республики Казахстан К. Токаев
Астана, Акорда, 20 октября 2022 года
№ 1050