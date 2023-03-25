АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Стали известны имена депутатов Актауского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
19 марта состоялись выборы депутатов Актауского городского маслихата, избираемых по одномандатным территориальным избирательным округам.
По итогам выборов депутатами Актауского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам избраны:
по избирательному округу № 1 – Онгалбаев Еркин Галиевич;
по избирательному округу № 2 – Байжигитов Ербол Нурсултанович;
по избирательному округу № 3 – Борашев Алтай Сагинтаевич;
по избирательному округу № 4 – Натрошвили Арчил Шотаевич;
по избирательному округу № 5 – Найзабеков Таджимурат Толбаевич;
по избирательному округу № 6 – Осин Кирилл Владимирович;
по избирательному округу № 7 – Абишева Гулмира Айткеновна;
по избирательному округу № 8 – Тугелбаева Рабига Мусагалиевна;
по избирательному округу № 9 – Тлепов Нурлан Серикович;
по избирательному округу № 10 – Риза Сүйіндік Қайырғалиұлы;
по избирательному округу № 11 – Закенов Сембигали Турешович;
по избирательному округу № 12 – Жумашева Жанаргуль Бекболатовна;
по избирательному округу № 13 – Сыражанов Ерген Муратович;
по избирательному округу № 14 – Отепов Мейирбек Илесбаевич;
по избирательному округу № 15 – Қанаев Сұңғат Зейноллаұлы;
по избирательному округу № 16 – Дүйсен Әлібек Адамбергенұлы;
по избирательному округу № 17 – Кенған Ерұлан Есболатұлы;
по избирательному округу № 18 – Таменов Нүркен Жарылғасұлы;
по избирательному округу № 19 – Бисекенов Манарбек Жубатканович;
по избирательному округу № 20 – Рымбаева Роза Рымбайқызы.