Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Стали известны детали коронации Чарльза III

22 Января 2023, 15:53
Стали известны детали коронации Чарльза III

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - Праздничные мероприятия по случаю коронации короля Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльза III пройдут с 6 по 8 мая, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Коронация состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве, куда король и королева-консорт прибудут с процессией из Букингемского дворца. Службу проведет архиепископ Кентерберийский.

«Служба будет отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и торжественность», - говорится в сообщении Букингемского дворца.

По окончании службы монарх вернется обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

В Букингемском дворце король и королева-консорт в сопровождении членов королевской семьи выйдут на балкон, чтобы завершить торжественные мероприятия дня.

На следующий день, 7 мая, в Виндзорском замке состоится концерт с участием мировых звезд, который будет транслироваться в прямом эфире. Несколько тысяч человек получат по два бесплатных билета в ходе общенационального голосования, проведенного BBC.

Во время концерта будут подсвечены главные достопримечательности Великобритании. В тот же день на улицах, в садах, парках и общественных местах по всей стране пройдут вечеринки и общественные обеды в честь коронации.

В последний день торжеств, 8 мая, пройдет волонтерская акция «Большая помощь», которая призвана побудить граждан попробовать себя в качестве волонтеров.

Коронация - это время торжественной религиозной службы, а также пышных празднеств. Это символическая формальность, не означающая начала правления короля, которое началось, когда он вступил на трон сразу после смерти своей матери, королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года.

На момент своей смерти Елизавета II была королевой 70 лет и 214 дней, что делает ее самым долго правящим британским монархом. Ее коронация состоялась в Вестминстерском аббатстве 2 июня 1953 года.


Фото: Getty Images





Новости по теме
Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
Высший представительный орган народной власти создали в Туркменистане
Крис Хипкинз возглавит правительство Новой Зеландии
Теги:
Читайте также
Высший представительный орган народной власти создали в Туркменистане
Крис Хипкинз возглавит правительство Новой Зеландии
Более 100 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве
Великобритания и США постепенно отказываются от шрифта Times New Roman
«Ювентус» лишили очков в таблице чемпионата Италии за финансовые нарушения
70 % населения мира будет жить в мегаполисах к 2050 году – прогноз
Новые правила оформления ВНЖ для иностранцев ввели в Турции
Праздник Весны: в Китае встречают Новый год по лунному календарю
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанец нокаутировал турка в Алматы
2 Президент запустил мелкоузловое производство автомобилей Kia в Костанае
3 Бесплатные места торговли предоставят пострадавшим от пожара на рынке в Таразе
4 Завершился рабочий визит Главы государства в Костанайскую область
5 Казахстанский боец за 20 секунд нокаутировал россиянина в Алматы

Лента новостей