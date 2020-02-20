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Стали известны даты всех матчей «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ

20 Февраля 2020 07:26
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Стали известны даты всех матчей «Барыса» в первом раунде плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь матчей первого раунда плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«Барыс» начнет серию до четырех побед дома — матчи состоятся 1 и 3 марта, затем подопечные Андрея Скабелки сыграют на выезде — 5 и 7 марта. Если за эти игры команды не смогут определить победителя, то дальнейший расклад будет таким: пятый матч «Барыс» сыграет 9 марта дома, шестой — 11 марта в гостях, седьмой — 13 марта снова дома.

За три матча до финиша регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» с 80 очками идет на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. Казахстанской команде осталось провести игры с «Салаватом Юлаевым», «Адмиралом» и «Амуром».


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Ключевые слова: Спорт,
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