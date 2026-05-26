Стали известны условия поступления в первый ИИ-университет Казахстана

Qazaq AI Research University - первый исследовательский университет в сфере искусственного интеллекта в Казахстане – начнет прием документов 20 июня. Вуз планирует принять 500 студентов на программы бакалавриата и магистратуры, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как уточнили в Qazaq AI Research University, на 2026-2027 учебный год вуз планирует принять 400 студентов на программы бакалавриата и 100 - на программы магистратуры. Приемная комиссия начнет работу с 20 июня.

Прием документов на участие в конкурсе государственных образовательных грантов по программам бакалавриата пройдет с 13 по 20 июля.

Для поступления абитуриентам необходимо выбрать на ЕНТ профильные предметы «математика / информатика».

Для обучения на платной основе поступающим необходимо набрать не менее 70 баллов на ЕНТ, а для участия в конкурсе на образовательные гранты - не менее 90 баллов.

Обучение в университете будет проходить полностью на английском языке. Для подтверждения уровня владения языком абитуриентам необходимо предоставить один из международных сертификатов: IELTS Academic - не менее 5.0 баллов, TOEFL ITP - не менее 460 баллов или TOEFL iBT - не менее 65 баллов.

В случае отсутствия сертификата, подтверждающего уровень владения английским языком, абитуриенту необходимо пройти интервью по языку с приемной комиссией.

Для абитуриентов магистратуры предусмотрены профильное обучение сроком один год и научно-педагогическое обучение продолжительностью два года. Для поступления необходимо сдать комплексное тестирование по группе образовательных программ М094 «Информационные технологии». В перечень предметов входят «Алгоритмы и структуры данных» и «Базы данных».

Проходной балл для профильного направления магистратуры составляет 30 баллов, для научно-педагогического - 75 баллов.

Кроме того, университет запускает MBA-программы совместно с Mohamed bin Zayed University of Artificial Intelligence. В их числе - Executive MBA сроком обучения один год и MBA продолжительностью два года.

Напомним, обучение в AI Research University начнется с 1 сентября 2026 года.