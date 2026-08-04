Стали известны сроки открытия первого детского научного музея в Алматы

Первый в Центральной Азии детский научный музей мирового уровня в Алматы планируют открыть до конца 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом сообщили в управлении образования города в ответ на запрос агентства о сроках запуска объекта.

По информации ведомства, сейчас в здании продолжаются строительно-монтажные, подготовительные и пусконаладочные работы.

— В настоящее время на объекте ведутся строительно-монтажные, подготовительные и пусконаладочные работы, направленные на обеспечение соответствия музея установленным требованиям безопасности, качества и готовности к приему посетителей. Открытие Детского научного музея Алматы планируется до конца 2026 года, — сообщила заместитель руководителя управления образования Алматы А. Мукажанова.

Фото: Александр Павский / Kazinform

В управлении отметили, что точную дату открытия музея сообщат дополнительно после завершения всех необходимых работ.

Напомним, первый в Центральной Азии детский музей науки мирового уровня планируют создать в сотрудничестве с Science Centre Singapore на базе торгового центра «Алмалы». ТЦ ранее принадлежал бизнесмену Кайрату Боранбаеву и был поврежден в январе 2022 года. В 2023 году он передал его на баланс государства.

В рамках проекта также ведется подготовка кадров: сотрудников будущего музея планируют направить на обучение в Сингапур, а сингапурские специалисты приедут в Казахстан для обмена опытом.

Фото: Александр Павский /Kazinform

В рамках проекта на территории музея создадут постоянные и временные экспозиции. К постоянным будут относиться зоны, подобные «KIDSSTOP» с игровыми площадками: зона «Наука на Шелковом пути», зона «Изобретения и инновации» по инженерии, наукам о Земле и биомедицине, а также зона «Космическая станция», посвященная астрономии и космосу. Временные экспозиции включат галереи и залы для научных шоу, а также лаборатории и учебные классы.

В 2024 году экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что из городского бюджета на создание детского музея науки будет направлено 12,2 млрд тенге. Ранее сообщалось, что открытие музея приурочат ко Дню защиты детей — 1 июня 2026 года. Однако объект до сих пор не введен в эксплуатацию.