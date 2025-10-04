РУ
    Первый детский музей науки в СНГ в Алматы: на какой стадии проект

    В Алматы продолжается подготовка к открытию Музея науки для детей на месте бывшего ТЦ «Алмалы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: акимат Алматы

    По данным управления развития общественных пространств Алматы, на сегодняшний день осуществляется разработка проектно-сметной документации. До конца года проект отправят на госэкспертизу.

    а
    Фото: акимат Алматы

    — Разработка проектно-сметной документации осуществляется компанией ТОО «Project City». На сегодняшний день завершен этап планировочных решений, подготовка ПСД к подаче на государственную экспертизу запланирована до конца сентября 2025 года. В настоящее время ведутся демонтажные работы, осуществляется вывоз строительного мусора, начата подготовка к поставке первых экспонатов. Завершение строительно-монтажных работ планируется на 31 марта 2026 года, — говорится в ответе.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Отметим, в 2024 году экс-аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что из городского бюджета на создание детского музея науки будет направлено 12,2 млрд тенге.

    а
    Фото: акимат Алматы

    — Финансирование проекта обеспечено в установленном порядке. При необходимости будет рассмотрено привлечение дополнительных источников финансирования, — сказали в акимате, но пока не уточнили, изменилась ли стоимость проекта.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Открытие Музея приурочат ко Дню защиты детей.

    — График реализации проекта будет утвержден после заключения государственной экспертизы. Торжественное открытие Музея науки для детей запланировано на 1 июня 2026 года, — заключили в управлении.

    а
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, торгово-развлекательный центр «Алмалы» в январе 2022 года был поврежден во время массовых беспорядков. 

    ТЦ Алмалы
    Фото: facebook/anton.e.gordeev

    ТЦ ранее принадлежал бизнесмену Кайрату Боранбаеву. В 2023 году он передал его на баланс государства.

    На базе торгового центра планировали созтать первый в СНГ музей науки для детей в сотрудничестве с Science Museum Singapore. В рамках приобретенной интеллектуальной франшизы у «Global Pte Ltd» ведется работа по подготовке кадров музея: предполагается отправка специалистов на обучение в Сингапур, а также приезд сингапурских специалистов в Казахстан для обмена опытом.

    а
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В рамках проекта на территории музея создадут постоянные и временные экспозиции.

    К постоянным будут относиться зоны, подобные «KIDSSTOP» с игровыми площадками: зона «Наука на Шелковом пути», зона «Изобретения и инновации» по инженерии, наукам о Земле и биомедицине, а также зона «Космическая станция», посвященная астрономии и космосу. 

    Временные экспозиции включат галереи и залы для научных шоу, а также лаборатории и учебные классы. 

    музей на месте ТЦ Алмалы
    Фото: Александр Павский/Kazinform
