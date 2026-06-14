Стали известны результаты референдума о лимите численности населения Швейцарии

В воскресенье жители Швейцарии на общенациональном референдуме решительно отвергли резонансную инициативу по жесткому ограничению численности населения страны до 10 млн человек, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

Согласно предварительным прогнозам социологического института, обнародованным в эфире телеканала SRF, против введения искусственных лимитов высказались 55 процентов проголосовавших, тогда как в поддержку проголосовали порядка 45 процентов граждан.

Такой исход стал для многих неожиданностью, поскольку накануне голосования эксперты и наблюдатели предрекали минимальный разрыв между оппонентами.

С предложением законодательно зафиксировать демографический потолок к 2050 году выступила правоконсервативная Швейцарская народная партия, которая попыталась продвинуть свой проект под лозунгом «инициативы устойчивого развития».

Авторы идеи уверяли электорат, что заморозка прироста населения позволит спасти уникальные ландшафты альпийской республики, разгрузить переполненный общественный транспорт, победить дорожные пробки и даже снизить уровень преступности.

Сегодня в Швейцарии проживают около 9,1 млн человек, и в случае одобрения этого законопроекта Берну пришлось бы пойти на крайние меры — от жесткого урезания программ предоставления убежища и воссоединения семей до фактического денонсирования соглашения с Евросоюзом о свободном передвижении граждан. Под ударом сразу оказался бы трансграничный рынок труда, учитывая, что сейчас в Швейцарии постоянно живут более 330 тысяч граждан Германии, а еще десятки тысяч немцев ежедневно ездят сюда на работу.

Против такой изоляционистской политики единым фронтом выступили федеральное правительство и большинство ключевых политических партий страны, которые прямо предупредили о катастрофических последствиях для национальной экономики. В Кабмине подчеркнули, что без притока иностранной рабочей силы Конфедерация просто не сможет справиться с критическим дефицитом квалифицированных кадров, а на фоне стремительного старения коренного населения именно работающие мигранты обеспечивают налоговые поступления, которые удерживают от краха местную пенсионную систему.

В итоге исход плебисцита предопределила масштабная мобилизация городских избирателей, особенно во франкоязычных регионах вроде Женевы, где расположены штаб-квартиры крупнейших международных корпораций, чья жизнедеятельность напрямую зависит от открытых границ с ЕС.

Комментируя итоги голосования, сопредседатель Социал-демократической партии Седрик Вермут констатировал, что швейцарское общество наглядно продемонстрировало усталость от агрессивной риторики, в которой мигрантов традиционно пытаются сделать виноватыми за любые внутренние проблемы государства.