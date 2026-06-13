Швейцария может ограничить иммиграцию: страну ждет референдум о росте населения

14 июня жителям Швейцарии предстоит решить, следует ли ограничить рост населения страны и не допустить достижения отметки в 10 млн человек, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

Инициатором голосования выступила Швейцарская народная партия (SVP), которая считает, что быстрый прирост населения усиливает давление на рынок жилья, транспортную инфраструктуру и социальные системы.

По данным сторонников инициативы, с 2002 года население Швейцарии увеличилось примерно на 1,7 млн человек и достигло 9,1 млн жителей.

Основной причиной роста стала иммиграция. Сегодня более четверти населения страны составляют люди, не имеющие швейцарского гражданства.

SVP вынесла на референдум инициативу под названием «Нет 10-миллионной Швейцарии». Если документ получит поддержку граждан, федеральные власти будут обязаны принять меры после того, как численность населения достигнет 9,5 млн человек.

Противники инициативы предупреждают о возможных последствиях для экономики и рынка труда. По их мнению, ограничение иммиграции может привести к дефициту квалифицированных специалистов. Кроме того, под вопросом могут оказаться действующие договоренности с Европейским союзом о свободном передвижении граждан.

Критики проекта также считают, что реализация инициативы способна осложнить отношения между Берном и Брюсселем.

Согласно последнему опросу Швейцарского радио и телевидения SRF, против инициативы выступают 52% респондентов, тогда как 45% готовы поддержать предложение.

Специалист по пространственному планированию Сибилле Вэльти, которая не поддерживает инициативу, считает, что проблема связана не столько с численностью населения, сколько с организацией городского пространства. В интервью SRF она заявила, что Швейцария способна вместить значительно больше жителей при грамотном планировании территорий.

Ранее сообщалось, что с 12 июня официально вступил в силу Пакт о миграции и убежище Европейского союза во всех 27 странах-членах ЕС.