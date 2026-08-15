Жантилеп Нуртилепулы сенсационно завоевал золото Qazaqstan Barysy — 2026

Представитель Мангистауской области Жантилеп Нуртилепулы стал победителем супертурнира Qazaqstan Barysy — 2026, завоевав золотой пояс в своем дебютном выступлении на главном национальном турнире по қазақ күресі, передает агентство Kazinform.

Мастер спорта Республики Казахстан уверенно прошел всю турнирную дистанцию и в полуфинале одержал победу над представителем Костанайской области Алмасом Жумагали («Өтей»), также мастером спорта. Эта победа вывела его в решающий поединок.

В финале дебютант встретился с одним из самых титулованных палуанов страны — представителем Жамбылской области Галымжаном Кырыкбаем («Барыс»), двукратным призером и чемпионом турнира «Қазақстан Барысы — 2023».

В напряженной схватке Жантилеп Нуртилепулы одержал победу и впервые в карьере стал обладателем золотого пояса Qazaqstan Barysy.

Отмечается, что Нуртилепулы является одним из самых молодых борцов турнира.

Бронзовую награду завоевал представитель Шымкента Нурсултан Кожагельдыулы («Батыр»), чемпион Республики Казахстан среди взрослых. В поединке за третье место он оказался сильнее Алмаса Жумагали из Костанайской области.

Победитель турнира получил золотой пояс Qazaqstan Barysy и денежный приз в размере 15 млн теңге.

Обладатель второго места награжден серебряным поясом и 3,5 млн теңге, бронзовый призер — бронзовым поясом и 1,5 млн теңге.

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