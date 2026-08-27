Стали известны имена обладателей «Болашака» и участников научных стажировок

— По решению Республиканской комиссии 184 гражданина Казахстана стали обладателями стипендии «Болашак»: 137 будут обучаться в магистратуре, 10 — в докторантуре, 37 специалистов пройдут профессиональные стажировки. Еще 51 казахстанский ученый получил возможность пройти научную стажировку в ведущих исследовательских центрах мира, — говорится в сообщении Саясата Нурбека.

Он отметил, что «Болашак» — это не просто возможность получить образование за рубежом. Это инвестиция в людей и в будущее экономики Казахстана.

— Наша задача — готовить специалистов по тем направлениям, где стране особенно нужны передовые знания и компетенции: атомная промышленность, медицина, инженерия, искусственный интеллект, новые материалы, энергетика, биотехнологии и другие высокотехнологичные отрасли. Важно, чтобы наши специалисты возвращались домой не просто с дипломом, а с новыми знаниями, технологиями и международным опытом, которые будут работать на развитие Казахстана, — добавил Саясат Нурбек.

По его словам, стране нужны кадры, способные создавать новые производства, внедрять передовые технологии и формировать отрасли будущего.

— Поздравляю всех стипендиатов! Желаю успешного обучения, ярких открытий, сильных профессиональных связей и, главное, возвращения домой с идеями и знаниями, которые помогут двигать Казахстан вперед, — пожелал министр.

Список обладателей стипендии «Болашак» опубликован по ссылке. С именами участников программы «Научные стажировки» можно ознакомиться здесь.