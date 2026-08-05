Стали известны даты каникул и итоговой аттестации в школах Казахстана

В Казахстане утверждены сроки начала и завершения 2026-2027 учебного года, продолжительность четвертей и каникул, а также график итоговой аттестации для выпускников 9-х и 11-х классов. Соответствующий приказ подписал исполняющий обязанности министра просвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно документу, учебный год во всех организациях среднего образования независимо от формы собственности начнется 1 сентября 2026 года и завершится 25 мая 2027 года.

Продолжительность первой, второй и четвертой четвертей составит по восемь учебных недель, третьей — десять недель.

Осенние каникулы пройдут с 26 октября по 1 ноября 2026 года, зимние — с 28 декабря 2026 года по 10 января 2027 года, весенние — с 22 по 28 марта 2027 года. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 8 по 14 февраля 2027 года.

Также приказом утверждены сроки итоговой аттестации выпускников. Для учащихся 9 (10) классов выпускные экзамены состоятся с 31 мая по 11 июня 2027 года, для выпускников 11 (12) классов государственные экзамены пройдут с 1 по 17 июня 2027 года.

Девятиклассники начнут итоговую аттестацию письменным экзаменом по математике 31 мая, затем сдадут предмет по выбору 3 июня, экзамен по языку обучения 7 июня, а завершат аттестацию экзаменом по казахскому или русскому языку и литературе 11 июня.

Одиннадцатиклассники будут сдавать устный экзамен по истории Казахстана 1 июня, письменный экзамен по алгебре и началам анализа 4 июня, экзамен по языку обучения 9 июня, предмет по выбору 14 июня, а заключительный экзамен по казахскому или русскому языку и литературе пройдет 17 июня.

Приказ вводится в действие 15 августа 2026 года.

Ранее стало известно, что школы в Алматы могут проверять без предупреждения.