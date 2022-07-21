21 Июля 2022 10:14

Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана «золото» ЧМ по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне, США, представляющая Казахстан уроженка Кении Нора Джеруто стала победительницей в беге на 3000 метров среди женщин с результатом 8:53.02, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эта золотая награда оказалась исторической — первой для легкой атлетики Казахстана на чемпионатах мира.

На соревнованиях в Орегоне чемпионам в индивидуальных соревнованиях предусмотрены выплаты из призового фонда в размере $70 тыс.. От $5 тыc. до $35 тыс. получат спортсмены, занявшие в индивидуальных дисциплинах места со 2-го по 8-е.

Вторая спортсменка, представляющая Казахстан, Каролин Чепкоеч Кипкируи сегодня вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике.

К слову, гражданство Казахстана четыре кенийских спортсмена - Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч получили в марте этого года.





Фото: olympic.kz