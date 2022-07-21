Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана «золото» ЧМ по легкой атлетике
21 Июля 2022 10:14

Стала известна сумма призовых за первое в истории Казахстана «золото» ЧМ по легкой атлетике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Орегоне, США, представляющая Казахстан уроженка Кении Нора Джеруто стала победительницей в беге на 3000 метров среди женщин с результатом 8:53.02, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Эта золотая награда оказалась исторической — первой для легкой атлетики Казахстана на чемпионатах мира.

На соревнованиях в Орегоне чемпионам в индивидуальных соревнованиях предусмотрены выплаты из призового фонда в размере $70 тыс.. От $5 тыc. до $35 тыс. получат спортсмены, занявшие в индивидуальных дисциплинах места со 2-го по 8-е.

Вторая спортсменка, представляющая Казахстан, Каролин Чепкоеч Кипкируи сегодня вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике.

К слову, гражданство Казахстана четыре кенийских спортсмена - Нора Джеруто, Дейзи Джепкемей, Шадрак Коеч и Кэролайн Чепкоеч получили в марте этого года.


Фото: olympic.kz


Новости по теме
WBA вынесла официальное решение о будущем Головкина и его титулах
Казахстанка вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике
Нора Джеруто завоевала первое в истории Казахстана «золото» ЧМ по легкой атлетике
Читайте также
WBA вынесла официальное решение о будущем Головкина и его титулах
Казахстанка вышла в финал чемпионата мира-2022 по легкой атлетике
Нора Джеруто завоевала первое в истории Казахстана «золото» ЧМ по легкой атлетике
Жанибек Алимханулы без боя может стать полноценным чемпионом мира
Самым юным участником Tartyl Fest в Таразе стал 8-летний Арнур Султанхан
Анна Данилина с победы стартовала на турнире парного разряда в Палермо
Казахстанские штангистки завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате Азии
Шахматы могут стать обязательным предметом во всех школах Казахстана через пять лет
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в 13 регионах Казахстана
2 Какие ограничения введут в столице в случае перехода в «желтую» зону по КВИ
3 Правительство прорабатывает вопрос возврата госсредств банком Jusan
4 Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
5 Бетоновоз устроил массовое ДТП в Алматы – есть пострадавшие

Лента новостей

Тенденции
Никита Шаталов
Контролировать, что смотрят дети, должны их родители
Марат Шибутов
Мультфильмы не могут повлиять на сексуальную ориентацию человека
Архив