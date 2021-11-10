Стала известна причина пожара в больнице Жезказгана

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Карагандинской области назвали причину пожара в Центральной больнице Жезказгана, в котором погиб 60-летний пациент. По результатам экспертизы стало известно, что огонь возник из-за обогревателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Причиной пожара послужило воспламенение постельных принадлежностей, домашних вещей, кровати и другого имущества от теплового воздействия бытового электрического обогревателя при непосредственном контакте с ним, либо при его расположении на недостаточном удалении», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Напомним, 3 ноября, в одной из палат Центральной больницы Жезказгана произошел пожар. Огонь возник на четвертом этаже. На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения.