Стала известна причина пожара в больнице Жезказгана
ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ – В ДЧС Карагандинской области назвали причину пожара в Центральной больнице Жезказгана, в котором погиб 60-летний пациент. По результатам экспертизы стало известно, что огонь возник из-за обогревателя, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Причиной пожара послужило воспламенение постельных принадлежностей, домашних вещей, кровати и другого имущества от теплового воздействия бытового электрического обогревателя при непосредственном контакте с ним, либо при его расположении на недостаточном удалении», - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Напомним, 3 ноября, в одной из палат Центральной больницы Жезказгана произошел пожар. Огонь возник на четвертом этаже. На месте пожара обнаружено тело пациента, 1961 года рождения.
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