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Стала известна новая дата третьего боя Головкин — «Канело»

20 Июля 2020, 01:29
Стала известна новая дата третьего боя Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аналитик телеканала Showtime Эл Бернштейн рассказал, когда может состояться третий бой казахстанского боксера Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Думаю, их третий бой состоится в первом квартале 2021 года», — считает Бернштейн.

Ожидается, что «Канело» проведет свой следующий бой в сентябре — его соперник пока неизвестен. Головкин же должен вернуться на ринг в период с сентября по ноябрь и встретиться с обязательным претендентом по линии IBF, поляком Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

Напомним, первый бой Головкина и «Канело» в 2017 году закончился скандальной ничьей, а в 2018-м во втором поединке судьи отдали победу Альваресу — решением большинства голосов.


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