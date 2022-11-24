Стала известна дата премьеры фильма про Ахмета Байтурсынова

24 Ноября 2022, 17:13

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее завершились съемки исторического фильма «Соңғы үкім», посвященного 150-летию выдающегося казахского просветителя, общественного деятеля и политического публициста Ахмета Байтурсынова. Картина запущена в производство при содействии Государственного центра поддержки национального кино по заказу Министерства культуры и спорта РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Государственного центра поддержки национального кино.

Съемки проекта стартовали еще в прошлом году в Алматы, а основная часть съемочного процесса пришлась на этот год и проходила в городе Семее и на натурных объектах Алматинской и Абайской областей.

В данный момент идет монтажно-тонировочный период картины. А премьера фильма запланирована на 2 февраля 2023 года и приурочена к 110-летию со дня выхода первой профессиональной газеты «Қазақ», где Байтурсынов был редактором.

Фильм состоит из небольших эпизодов, которые охватывают сорок лет жизни одного из самых ярких лидеров казахской политической элиты начала XX века, создателя казахской грамматики, ученого, поэта и публициста. Кинопроект повествует о знаковых событиях, которые оказали влияние на удивительную судьбу Ахмета, превратившегося из простого педагога начальной школы в признанного всеми учителя нации. Нелегкая жизнь политика-борца, одного из основателей партии «Алаш», в которой были гонения, лишения, неоднократные аресты, и сложная, но в то же время прекрасная любовь на фоне полной драматизма и трагедии эпохи...

В главной роли Азамат Сатыбалды. Также в фильме снялись Дарья Александрова, Александр Багрянцев, Ерлан Карибаев и другие.

«Байтурсынов – наша гордость. Думаю, наше молодое поколение должно смотреть такие картины. Ведь все, что делал Ахмет-ага, главное, чем запомнились деятели Алаш Орды — это мужество, которого сегодня не встретишь. Поэтому события того времени надо освещать и показывать современному зрителю», - говорит исполнитель главной роли.

Съемочную группу возглавляют режиссеры Ерлан Нурмухамбетов и Ерген Токмурзин. Оператор-постановщик – Марс Умаров. Генеральный продюсер – Дастан Атыгаев. Автор сценария – Галым Доскен.