Стала инвалидом из-за рухнувшей крыши: с Казпочты взыскали 18,5 млн тенге

Весной 2023 года в селе Аса Жамбылского района сильный ветер сорвал крышу здания филиала АО «Казпочта» и она рухнула на женщину. Позже ее экстренно доставили в реанимацию.

Пострадавшая получила тяжкие телесные увечья — закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки и спинного мозга, обширную скальпированную рану лица и предплечья, компрессионный перелом 3-4 позвонков. Женщина стала инвалидом 1 группы.

В суде рассказали, что Жамбылский филиал акционерного общества, откликнувшись на просьбу дочери пострадавшей, оказал ей помощь в 7 млн тенге, которые не восполнили всех затрат на лечение за границей и реабилитацию.

Поэтому пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред.

В суде представитель Казпочты не признал иск, пояснив, что в 2021–2022 годах акционерным обществом проводился ремонт кровли, но документов о ремонтных работах в архиве найти не удалось и, соответственно, подрядчика, проводившего замену кровли, установить не представилось возможным.

Суд установил, что обрушение кровли произошло из-за его недостаточного укрепления вследствие некачественно выполненных подрядчиком ремонтных работ.

— АО не обеспечило должного уровня безопасности и эксплуатации объекта, поскольку АО ответственно за содержание здания и контроль за проведением капитального ремонта крыши. С учетом этого иск удовлетворен частично: с АО взысканы 8,5 млн тенге компенсации материального ущерба и 10 млн тенге — морального вреда, — говорится в сообщении суда.

Решение не вступило в законную силу.

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