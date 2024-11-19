РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:22, 19 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Стала инвалидом из-за рухнувшей крыши: с Казпочты взыскали 18,5 млн тенге

    В суде сообщили, что АО «Казпочта» не обеспечило должного уровня безопасности, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ВС РК.

    Қазпочта
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Весной 2023 года в селе Аса Жамбылского района сильный ветер сорвал крышу здания филиала АО «Казпочта» и она рухнула на женщину. Позже ее экстренно доставили в реанимацию.

    Пострадавшая получила тяжкие телесные увечья — закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, грудной клетки и спинного мозга, обширную скальпированную рану лица и предплечья, компрессионный перелом 3-4 позвонков. Женщина стала инвалидом 1 группы.

    В суде рассказали, что Жамбылский филиал акционерного общества, откликнувшись на просьбу дочери пострадавшей, оказал ей помощь в 7 млн тенге, которые не восполнили всех затрат на лечение за границей и реабилитацию.

    Поэтому пострадавшая обратилась в суд с иском о взыскании компенсации за нанесенный вред здоровью и моральный вред.

    В суде представитель Казпочты не признал иск, пояснив, что в 2021–2022 годах акционерным обществом проводился ремонт кровли, но документов о ремонтных работах в архиве найти не удалось и, соответственно, подрядчика, проводившего замену кровли, установить не представилось возможным.

    Суд установил, что обрушение кровли произошло из-за его недостаточного укрепления вследствие некачественно выполненных подрядчиком ремонтных работ.

    — АО не обеспечило должного уровня безопасности и эксплуатации объекта, поскольку АО ответственно за содержание здания и контроль за проведением капитального ремонта крыши. С учетом этого иск удовлетворен частично: с АО взысканы 8,5 млн тенге компенсации материального ущерба и 10 млн тенге — морального вреда, — говорится в сообщении суда.

    Решение не вступило в законную силу.

    Ранее мы писали, что 15 зданий остались без крыши из-за ветра в Павлодарской области

    Теги:
    Пострадавшие Казахстан Судебный процесс Регионы Казахстана Компенсация Жамбылская область Суды Казпочта
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают