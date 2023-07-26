Стал известен завод-производитель поездов для «Aстана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Поезда для проекта «Aстана LRT» будет изготавливать вагоностроительная компания Китая «CRRC Tangshan Co., Ltd», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как уточнили в столичном Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, компания является передовой в КНР.

«Мощность подвижного состава – 115 киловатт-часов, максимальная вместимость – до 600 человек. Уровень автоматизации управления подвижным составом – GoA 4 – данная система управления работает от электричества», - говорится в ответе на официальный запрос МИА «Казинформ».

Согласно технической документации, будут использоваться рельсы Е-60. Это европейские стандартные железнодорожные балки. Для изготовления используется углеродистая сталь с высокой твердостью и износостойкостью.

При строительстве ЛРТ, как заверили в акимате, применяются современные технологии в отличие от тех, которые планировалось использовать в 2011 году.

Напомним, в июле 2011 года состоялась закладка капсулы в честь начала строительства линии легкорельсового трамвая. Планировалось применить скоростные трамваи производства компании Альстом (Франция).

Ранее сообщалось, что всего в проекте «Астана LRT» предусмотрено 18 станций и 19 поездов. С адресами остановок можно ознакомиться здесь.