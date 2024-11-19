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    18:53, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5

    Стал известен состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии

    Чемпионат Азии по боксу пройдет с 29 ноября по 11 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.

    Стал известен состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии
    Фото: НОК РК

    Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд).

    Страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.

    • До 48 кг — Айгерим Саттыбаева
    • До 50 кг — Алуа Балкибекова
    • До 52 кг — Жазира Оракбаева
    • До 54 кг — Сымбат Алиаскар
    • До 57 кг — Улжан Сарсенбек
    • До 60 кг — Виктория Графеева
    • До 63 кг — Аида Абикеева
    • До 66 кг — Милана Сафронова
    • До 70 кг — Наталья Богданова
    • До 75 кг — Диана Магауияева
    • До 81 кг — Гульсая Ержан
    • Свыше 81 кг — Елдана Талипова.

    В этом году чемпионат Азии будет принимать Таиланд. Соревнования пройдут в городе Чиангмай. В последний раз Таиланд принимал ЧА в 2019 году. Изначально континентальное первенство должно было пройти в Аммане (Иордания).

    Ранее журналист Kazinform обсудил вопрос развития казахстанского бокса со спортивным экспертом.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Таиланд Женщины Бокс
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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