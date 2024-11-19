18:53, 18 Ноябрь 2024 | GMT +5
Стал известен состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии
Чемпионат Азии по боксу пройдет с 29 ноября по 11 декабря, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета Республики Казахстан.
Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд).
Страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.
- До 48 кг — Айгерим Саттыбаева
- До 50 кг — Алуа Балкибекова
- До 52 кг — Жазира Оракбаева
- До 54 кг — Сымбат Алиаскар
- До 57 кг — Улжан Сарсенбек
- До 60 кг — Виктория Графеева
- До 63 кг — Аида Абикеева
- До 66 кг — Милана Сафронова
- До 70 кг — Наталья Богданова
- До 75 кг — Диана Магауияева
- До 81 кг — Гульсая Ержан
- Свыше 81 кг — Елдана Талипова.
В этом году чемпионат Азии будет принимать Таиланд. Соревнования пройдут в городе Чиангмай. В последний раз Таиланд принимал ЧА в 2019 году. Изначально континентальное первенство должно было пройти в Аммане (Иордания).
Ранее журналист Kazinform обсудил вопрос развития казахстанского бокса со спортивным экспертом.