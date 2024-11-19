Стал известен состав женской команды Казахстана по боксу на участие в чемпионате Азии

Тренерский штаб команды Казахстана по женскому боксу определился с составом на участие в чемпионате Азии в Чиангмае (Таиланд).

Страну на континентальном турнире представят 12 спортсменок.

До 48 кг — Айгерим Саттыбаева

До 50 кг — Алуа Балкибекова

До 52 кг — Жазира Оракбаева

До 54 кг — Сымбат Алиаскар

До 57 кг — Улжан Сарсенбек

До 60 кг — Виктория Графеева

До 63 кг — Аида Абикеева

До 66 кг — Милана Сафронова

До 70 кг — Наталья Богданова

До 75 кг — Диана Магауияева

До 81 кг — Гульсая Ержан

Свыше 81 кг — Елдана Талипова.

В этом году чемпионат Азии будет принимать Таиланд. Соревнования пройдут в городе Чиангмай. В последний раз Таиланд принимал ЧА в 2019 году. Изначально континентальное первенство должно было пройти в Аммане (Иордания).

Ранее журналист Kazinform обсудил вопрос развития казахстанского бокса со спортивным экспертом.