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Стал известен соперник Жанибека Алимханулы на защиту титула WBC

23 Октября 2019 12:40
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Стал известен соперник Жанибека Алимханулы на защиту титула WBC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы проведет следующий бой против 39-летнего нигерийского боксера из Канады Альберта Онолуносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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26-летний казахстанец Алимханулы (7-0, 3 КО) проведет защиту своего титула WBC Continental Americas в среднем весе 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США).

В активе его соперника 24 победы (8 КО) при двух поражениях и одной ничьей.

Напомним, Жанибек Алимханулы провел свой последний бой 17 августа в Лос-Анджелесе. Он в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.

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Ключевые слова: Спорт,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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