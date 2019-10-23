Стал известен соперник Жанибека Алимханулы на защиту титула WBC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Казахстанский боксер-профессионал Жанибек Алимханулы проведет следующий бой против 39-летнего нигерийского боксера из Канады Альберта Онолуносе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

26-летний казахстанец Алимханулы (7-0, 3 КО) проведет защиту своего титула WBC Continental Americas в среднем весе 9 ноября в городе Фресно (штат Калифорния, США).

В активе его соперника 24 победы (8 КО) при двух поражениях и одной ничьей.

Напомним, Жанибек Алимханулы провел свой последний бой 17 августа в Лос-Анджелесе. Он в пятом раунде нокаутировал канадца Стюарта МакЛеллана и защитил титулы по версиям WBC Continental Americas и WBO Global в среднем весе.