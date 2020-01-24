Стал известен соперник Шавката Рахмонова в дебютном бою UFC

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стал известен соперник казахстанского бойца Шавката Рахмонова в дебютном бою UFC, предает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанец выйдет против 33-летнего Бартожа Фабинского из Польши (14-3) в рамках турнира UFC Fight Night 171, который пройдет 21 марта в Лондоне.





Бартож Фабинский в UFC выступает с 2015 года. За это время он провел 4 боя. За всю свою карьеру он одержал 14 побед и три раза потерпел поражение. В последнем поединке в UFC в 2018 году он уступил бразильцу Мишелю Празерису.

В активе 25-летнего Шавката Рахмонова 12 побед в 12 боях в ММА, причем все поединки он выиграл досрочно.

Последний свой бой он провел на турнире M-1 Challenge 102 летом прошлого года в Нур-Султане. Тогда Шавкат стал чемпионом М-1 Global в полусреднем весе, выиграв техническим нокаутом у бразильца Тьяго Вережао Ласерды.

Ранее сообщалось, что он стал первым казахстанцем, подписавшем контракт с UFC.