Стал известен соперник Шавката Рахмонова в дебютном бою UFC
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Стал известен соперник казахстанского бойца Шавката Рахмонова в дебютном бою UFC, предает корреспондент МИА «Казинформ».
Казахстанец выйдет против 33-летнего Бартожа Фабинского из Польши (14-3) в рамках турнира UFC Fight Night 171, который пройдет 21 марта в Лондоне.
Бартож Фабинский в UFC выступает с 2015 года. За это время он провел 4 боя. За всю свою карьеру он одержал 14 побед и три раза потерпел поражение. В последнем поединке в UFC в 2018 году он уступил бразильцу Мишелю Празерису.
В активе 25-летнего Шавката Рахмонова 12 побед в 12 боях в ММА, причем все поединки он выиграл досрочно.
Последний свой бой он провел на турнире M-1 Challenge 102 летом прошлого года в Нур-Султане. Тогда Шавкат стал чемпионом М-1 Global в полусреднем весе, выиграв техническим нокаутом у бразильца Тьяго Вережао Ласерды.
Ранее сообщалось, что он стал первым казахстанцем, подписавшем контракт с UFC.
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