Стал известен новый график выступлений Елены Рыбакиной в Северной Америке

Как оказалось, в последнем месяце лета 2026 года у Рыбакиной запланировано участие в трех турнирах WTA. Все они состоятся на североамериканском континенте. 2 августа Рыбакина примет старт на турнире категории WTA 1000 в канадском Торонто, 13 августа Рыбакина должна начать выступление на другом турнире-«тысячнике» — в американском Цинциннати.

Кульминацией августа станет старт на четвертом и заключительном в сезоне турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США (US Open), который стартует 30 августа в Нью-Йорке.

Предстоящие в августе турниры важны для Рыбакиной с точки зрения борьбы не только за лидерство в мировом рейтинге WTA, но и за сохранение текущей второй позиции.

В 2025 году Елена Рыбакина заработала на этих турнирах в общей сложности 1030 рейтинговых очков, и эти баллы ей необходимо подтвердить в 2026 году. Для этого Елене нужно доходить до полуфиналов в Торонто и Цинциннати и выходить в четвертый круг на US Open.

На текущий момент отставание Рыбакиной от первого места составляет 494 очка, преимущество над третьем местом составляет 1756 очков

Ранее мы рассказывали, когда определится полный состав Казахстана на US Open-2026.