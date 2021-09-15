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    12:26, 15 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Стадо лошадей разгуливало по проспекту Аль-Фараби в Алматы: хозяев наказали

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы очевидцы сняли на видео стадо лошадей, разгуливающих возле президентского парка по проспекту Аль-Фараби. Полицейские нашли хозяев животных и оштрафовали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео лошадей, пасшихся около парка, появилось в сети : «Аль-Фараби, президентский парк. Откуда лошади здесь? Утренняя прогулка», - говорит автор видео за кадром.

    В департаменте полиции сообщили, что информация о том, что по проспекту Аль-Фараби пасутся лошади, подтвердилась.

    «На место выехали сотрудники природоохранной полиции ОМПС УП Бостандыкского района. Были установлены владельцы животных (лошадей), в отношении которых был составлен административный протокол по статье 408 АППК РК, они привлечены к административной ответственности в виде штрафа, а также проведена профилактическая беседа о недопущении повторного правонарушения впредь. Владельцы животных проживают все в Наурызбайском районе», - сообщил начальник Управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Думан Аухадиев.


    Теги:
    МВД РК Животные Алматы Правоохранительные органы
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