Стадион в Петропавловске реконструируют под стандарты УЕФА

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Стадион «Карасай» в Петропавловске приведут в соответствие с требованиями УЕФА. В ближайшее время будет готова проектно-сметная документация на реконструкцию спортивного объекта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам акима Северо-Казахстанской области Кумара Аксакалова, требований необходимо выполнить достаточно много - от освещения до обеспечения безопасности.

«Понятно, что в этом году не успеваем отремонтировать стадион. На днях должна быть готова проектно-сметная документация. Предусмотрено строительство поля с подогревом, чтобы наши спортсмены играли и тренировались до поздней осени, а также хороших раздевалок для команд, отвечающих требованиям УЕФА. Средства заложили. Комплексный план позволил нам высвободить деньги на решение вопросов, которые появляются дополнительно. Если команда подтвердит участие и займет как минимум 4-ое место в этом году в чемпионате, то есть шанс принять Лигу Конференций под эгидой УЕФА», - проинформировал К. Аксакалов.

В прошлом сезоне футбольный клуб «Қызылжар» занял 4-е место в турнирной таблице казахстанской Премьер-Лиги.

«При всех плюсах и минусах игры наших футболистов – это игра №1 в мире. Большие стадионы набираются как раз на футболе. Легионеров играет немало в команде, но мы должны готовить своих. Это долгая кропотливая работа», - сказал аким области.

Фото: petropavlovsk.cityshow.me