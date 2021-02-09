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    18:23, 08 Февраль 2021 | GMT +6

    Стадион «Туркестан-арена» прошел сертификацию на соответствие международным требованиям UEFA

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Стадион «Туркестан-арена» прошел сертификацию на соответствие международным требованиям UEFA, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

    На построенном стадионе, где теперь могут проходить соревнования международного уровня, есть все: раздевалки, кресла для болельщиков и зоны для представителей СМИ. Поле стадиона покрыто канадским газоном, за которым ухаживают специально обученные для этого специалисты.

    Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана Олжас Абраев сообщил, что со 2 по 6 марта текущего года матчи за Суперкубок Республики Казахстан пройдут на стадионе «Туркестан-арена». На совещании руководитель областного управления физической культуры и спорта Канат Жолдыкараев отметил, что это является радостным событием для туркестанцев и выразил готовность провести ответственные мачты.


    Отметим, с 2 по 6 марта столичная «Астана», алматинский «Кайрат», карагандинский «Шахтер» и костанайский «Тобол» поборются за Суперкубок. Кроме того, в этом году все матчи футбольного клуба «Туран» из Туркестанской области в рамках Премьер-лиги пройдут на стадионе «Туркестан–арена».

    Напомним, центральный стадион «Туркестан-арена» рассчитан на 7 тысяч мест и полностью оснащен необходимым оборудованием. Спортивный комплекс, построенный АО «ФНБ «Самрук-Казына», включает футбольное поле, крытую арену для проведения соревнований по легкой атлетике. Более того, предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой.


    Здесь в соответствии с годовым календарным планом областного управления пройдут учебно-тренировочные сборы сборной области по юношеским видам спорта (футбол, легкая атлетика, настольный теннис, стрельба из лука), а также областные, республиканские и международные соревнования.


    Теги:
    Спорт Туркестанская область Акимат
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