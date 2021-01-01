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Стадион и крытые хоккейные корты построят в районах СКО

Автор:  
Олеся Жуковень
1 Января 2021, 09:27
Стадион и крытые хоккейные корты построят в районах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в 2021 году планируют построить 10 спортивных объектов на общую сумму в 2,4 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе намерены построить общежитие для школы-интернат-колледжа, стадион в селе Саумалколь в Айыртауском районе, физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Тимирязево Тимирязевского района и крытые хоккейные корты в Жамбылском, Тайыншинском, Айыртауском, Аккайынском, Уалихановском, Акжарском районах и районе Шал акына.

«В 2020 году финансирование отрасли спорта увеличили на 18%, в два раза – сумму на ремонт спортивных объектов. Из запланированных шести физкультурно-оздоровительных комплексов и пяти крытых хоккейных кортов уже сдали в эксплуатацию ФОК в городе Тайынша и крытый хоккейный корт в селе Новоишимское. Остальные ФОКи и хоккейные корты будут введены в 2021 году», - сказал аким области Кумар Аксакалов.

Всего в области функционирует 2 891 спортивное сооружение.


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