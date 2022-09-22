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Стационарное лечение от коронавируса получают 148 казахстанцев
22 Сентября 2022, 10:01

Стационарное лечение от коронавируса получают 148 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 22 сентября лечение от КВИ продолжают получать 8 805 человек (–8 664+ и 141 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Минздрава РК.

«Из них в стационарах находятся 148 пациентов, на амбулаторном уровне – 8 657 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии три пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента», - говорится в сообщении.

За последние сутки в Казахстане коронавирусом заболел 151 человек, выздоровели 2672.


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