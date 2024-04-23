РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:51, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Стабильности на Ближнем Востоке не будет, пока продолжается война в секторе Газа — Жозеп Боррель

    Жозеп Боррель
    Фото: eeas.europa.eu

    В Люксембурге состоялось заседание министров иностранных дел и обороны 27 стран-членов Евросоюза, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Среди актуальных вопросов внешней политики участники встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа и риску эскалации в целом на Ближнем Востоке.

    Совет по иностранным делам ЕС отметил, что во всем регионе необходимо проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации.

    Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель касательно сектора Газа отметил, что пока не было ни прогресса в освобождении заложников, ни перспективы прекращения огня, ни реального смягчения продолжающейся гуманитарной катастрофы.

    — Прочной стабильности в регионе не будет, пока продолжается война в секторе Газа, — добавил Ж. Боррель.

    Министры Евросоюза согласились вновь пригласить на свое следующее заседание министра иностранных дел Израиля, а также нового премьер-министра Палестинской автономии.

    Среди других международных вопросов представители МИД стран-членов ЕС обсудили помощь Украине, ситуацию в Судане, Грузии и другие.

    Теги:
    сектор Газа Евросоюз Палестина Палестино-израильский конфликт Ближний Восток Безопасность Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке Израиль
    Арнур Рахимбеков
    Автор
    Арнур Рахимбеков
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!