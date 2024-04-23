В Люксембурге состоялось заседание министров иностранных дел и обороны 27 стран-членов Евросоюза, передает собственный корреспондент Kazinform.

Среди актуальных вопросов внешней политики участники встречи обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание ухудшающейся гуманитарной ситуации в секторе Газа и риску эскалации в целом на Ближнем Востоке.

Совет по иностранным делам ЕС отметил, что во всем регионе необходимо проявлять сдержанность и предпринимать шаги по деэскалации.

Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель касательно сектора Газа отметил, что пока не было ни прогресса в освобождении заложников, ни перспективы прекращения огня, ни реального смягчения продолжающейся гуманитарной катастрофы.

— Прочной стабильности в регионе не будет, пока продолжается война в секторе Газа, — добавил Ж. Боррель.

Министры Евросоюза согласились вновь пригласить на свое следующее заседание министра иностранных дел Израиля, а также нового премьер-министра Палестинской автономии.

Среди других международных вопросов представители МИД стран-членов ЕС обсудили помощь Украине, ситуацию в Судане, Грузии и другие.