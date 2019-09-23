Стабилизировать цены на продтовары в кратчайшие сроки поручил аким Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ— О повышении цен на ряд продовольственных товарах и решении вопроса по их стабилизации говорили сегодня на областном селекторном совещании с участием акима региона Архимеда Мухамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации руководителя областного управления сельского хозяйства Жансултана Таукенова, из 19 наименований социально значимых продовольственных товаров снижение цен наблюдается только по 4 наименованиям - это творог, сахар, капуста и яйцо. По остальным продуктам идёт значительное повышение цен.

«Рост цен более чем на 5% с начала года отмечен на муку на 29,3%, хлеб из муки 1 сорта на 13,,8%, а также рожки, рис, крупу гречневую, масло сливочное, говядину, мясо кур, молоко 2,5% жирности, кефир 2,5% жирности, картофель, морковь и лук, сообщил Ж. Таукенов. — Цены на муку, хлеб, рожки и молочную продукцию повысились по причине роста цен на сырье, рост цен на овощи является сезонным фактором».

Кроме этого, отмечается и превышение пороговых значений более чем на 15%. Это, к примеру, цены на муку, которые повысились на 26,7%, капусту – на 31,7%,картофель – на 64,8%, морковь – на 53,7% и лук –в 2 раза.

Как считает руководитель сельхозведомства региона, рост цен свидетельствует о недостаточном контроле за ценообразованием акиматами районов и городов, то есть не все районы должным образом проводят работу по сдерживанию цен.

Так, высокая стоимость муки 1 сорта наблюдается в Костанае, где да килограмм просят 163 тенге, а в Камыстинском районе хлеб из муки 1 сорта и вовсе стоит 85 тенге.

«Часто задают вопросы по не оправданному повышению цен на хлеб формовой - до 100 тенге за булку. Необходимо отметить, что наша область выращивает и перерабатывает более 30% продовольственного зерна по РК. Поэтому необходимо не допустить необоснованного роста цен на хлеб формовой из муки 1 сорта выше 80 тенге за булку. Для этого в районах и городах имеются мельничные комплексы и предприятия по выпечке хлеба, с которыми в ручном режиме необходимо провести работу по заключению Меморандумов о бесперебойной поставке муки на хлебопекарные предприятия. Также необходимо усилить работу по установлению предельной надбавки в розничной торговле на хлеб в пределах 3-4 тенге на булку»,- говорит Ж. Таукенов.

На сегодняшний день в регионе функционирует стабилизационный фонд, но и этого не достаточно для того, чтобы стабилизировать цены на продтовары. Поэтому в регионах акимам необходимо проводить работу на местах. Об этом соответствующее поручение дал и глава региона Архимед Мухамбетов. Он поручил, исходя из неурожая в этом году, заранее закупить в стабфонд муки на 7-8 месяцев вперёд, чтобы избежать ажиотажа с ценами на хлеб в первом квартале предстоящего года.

«Тяжело будет после первого квартала 2020 года, цена на пшеницу будет расти, поэтому надо закупить объём на 7-8 месяцев. Это все необходимо, чтобы стабилизировать цены на хлеб. В некоторых регионах цены на хлеб завешенная, акимы на местах не справляются с стабилизацией цен, —отметил А. Мухамбетов. — В Костанае также нет системной работы по стабилизации цен на продукты питания. Надо договориться с крупными супермаркетами, заключать меморандумы, именно на эти 19 наименований продуктов. Потому что в этих супермаркетах закупаются 90% населения. И нужно обеспечить доступными ценами. Поручаю, чтобы за 10 дней со всеми подписали меморандумы и навели порядок в областном центре».

Замечания от акима области прозвучали и в адрес акимов почти всех районов, где цена за хлеб достигает 85 тенге.

«Откладывать работу по сдерживанию цен нельзя, надо наводить порядок. В первую очередь, на формовой хлеб 1 сорта. Понятно, в этом году засушливая погода. Но у нас 70 мукомольных предприятий, 4 года подряд был урожай хороший. Они заработали деньги, подтянули свою материально- техническую базу. Теперь пусть работают на население. Не поднимают цены. Нужно с ними встретиться и заключить договора»,- поручил акимам регионов и областного центра Архимед Мухамбетов.