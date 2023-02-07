Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Стабилизировать цены на лук в ближайшее время обещают чиновники

7 Февраля 2023, 13:03
Стабилизировать цены на лук в ближайшее время обещают чиновники

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с ростом цен на лук, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сетях «Магнум», и еще, наверное, в «Смоле» цены на лук за 400 тенге. Это связано с кратковременным всплеском, и то, что был ажиотаж. Все мы знаем ситуацию на рынке лука, которая складывается в последний месяц. В прошлом году мы собрали 1,5 млн тонн лука, из них 1,1 млн только в Жамбылской области», - сказал Ербол Карашукеев на брифинге в Правительстве.

Он назвал причины.

«Но из-за того, что у наших соседей была неблагоприятная ситуация – к примеру, в Узбекистане сильные заморозки – резко увеличился спрос на лук, и его начали вывозить. Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и сейчас ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться. Запасов лука в Жамбылской области – примерно 100 тысяч тонн – нам будет достаточно до следующего урожая», - отметил глава Минсельхоз.

«Оптовые цены у производителей колеблются от 150 до 200 тенге. Такие всплески связаны с логистическими вопросами, в ближайшее время ситуация будет урегулирована», - добавил министр.


Новости по теме
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Казахстан планирует обеспечить полностью внутренние потребности в яблоках к 2024 году
Теги:
Читайте также
Фермерам одобрены заявки на получение инвестсубсидий на более чем 63 млн тенге
Глава Минторговли РК сообщил о препонах для экспорта яблок в Узбекистан
Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
Казахстан планирует обеспечить полностью внутренние потребности в яблоках к 2024 году
Увольнение руководства «Павлодарэнерго» объяснил Роман Скляр
Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
Правительство РК не будет дополнительно финансировать льготное автокредитование
Для сдерживания цен на продукты в Алматы выделили 15 млрд тенге
Новости партнеров
Популярное
1 В Кокшетау возбудили уголовное дело после пожара, в котором погиб оператор АЗС
2 В ЗКО тренер спортшколы бил детей
3 Сенатор Аскар Шакиров ответил на высказывания российских депутатов о биолабораториях США на территории Казахстана
4 Из-за непогоды ограничено движение от границы Атырауской области до Уральска
5 13 комфортных школ построят в Жамбылской области

Лента новостей