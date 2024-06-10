РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:16, 10 Июнь 2024 | GMT +6

    Стабилизация цен: за Астаной, Алматы и Шымкентом закрепят поставщиков овощей

    Торговые помещения
    Фото: pixabay

    Способы стабилизации цен на урожай и ценовую ситуацию в регионах рассмотрели на совещании в субботу, 8 июня, под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

    Первая неделя июня отмечена снижением среднего индекса цен на социальные продукты питания на 0,1%. Тау, по данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей: рис, гречку, подсолнечное масло, творог, муку 1 сорта, куриные яйца, рожки, морковь, лук, капусту. На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Улытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

    Совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина
    Фото: Правительство РК

    Как отметил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.

    Отдельное внимание уделено ситуации с поставками социальных продуктов в Алматы. Этот город является первым в топе регионов, оказывающих наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции в целом по стране. Следом идут Астана и Шымкент.

    У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей, чтобы насытить рынки города продукцией по стабильным ценам. В этой связи Серик Жумангарин поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей с близлежащих областей. СПК должны обеспечить гарантии бесперебойных поставок.

    По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу СПК по вопросам стабилизации цен. В частности, для обеспечения казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года, до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая.

    Теги:
    Сельское хозяйство Фермеры Правительство РК Регионы Шымкент Цены и тарифы Астана Продукты Алматы Экономика
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!