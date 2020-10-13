Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник - Касым-Жомарт Токаев

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Октября 2020, 20:49
Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«Президент С. Жээнбеков является легитимным главой государства, поэтому поддерживаю его действия по прекращению конфликта и нормализации ситуации в стране. Стабильный Кыргызстан важен для Казахстана как стратегический партнёр и союзник», - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

«Приветствую постепенное возвращение ситуации в Братском Кыргызстане в конституционное поле, к чему наша страна призывала все политические силы с самого начала их противостояния»,- отметил Президент РК.



Внешняя политика Казахстана   Президент Казахстана   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию